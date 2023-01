Forum économique mondial de Davos - Près de 400 opposants au Forum économique mondial défilent à Zurich

(Belga) Environ 400 extrémistes de gauche ont protesté mardi à Zurich contre la tenue du Forum économique mondial (WEF) à Davos. De nombreux participants étaient encagoulés et l'ambiance était agressive, a constaté une journaliste de Keystone-ATS sur place.

Des feux d'artifice et des pétards ont été allumés. Des nombreux policiers étaient présents pour surveiller les manifestants. La police n'est pas intervenue. Aucun dégât majeur n'a été signalé dans un premier temps, à l'exception de quelques poubelles renversées et de tags "Fight the WEF" (combats le WEF). (Belga)