Fourat Ben Chikha sénateur coopté pour Groen

(Belga) Le parti écologiste flamand Groen a désigné samedi Fourat Ben Chikha, conseiller communal à Gand, en tant que sénateur coopté. Il succédera au Sénat à Petra De Sutter, élue au Parlement européen.

Fourat Ben Chikha tient à la construction d'une Belgique durable et solidaire. Il souhaite pouvoir faire contre-poids contre les partis et les politiques qui divisent des groupes de la société, a-t-il indiqué. "Mon combat politique pour plus de justice sociale est basé sur l'expérience pratique. En tant que candidat issu de l'immigration et homosexuel, je représente le diversité de la Belgique. Cette diversité n'est souvent pas assez représentée dans nos institutions", a expliqué le nouveau sénateur dans un communiqué publié par Groen. (Belga)