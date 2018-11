Fragile, l'Europe doit se refonder

(Belga) Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne montre que cette dernière "a une part de fragilité" et "besoin d'une refondation", a plaidé le président français Emmanuel Macron à son arrivée dimanche au sommet de Bruxelles, où les Vingt-sept doivent entériner le Brexit.

Cet événement "solennel" montre que "notre UE est perfectible et peut être améliorée". "Notre Europe a besoin d'une refondation", a martelé M. Macron, pour qui cette volonté de renouveau doit marquer le débat des prochaines élections européennes. Pour le président français, ce dimanche n'est ni un jour de réjouissance, ni un jour de deuil, mais "un moment de dignité et de responsabilité". Outre l'accord de retrait, la réunion dominicale doit aussi aborder les relations futures que le Royaume-Uni et l'UE entretiendront. M. Macron a souhaité que ce débat soit abordé avec la même méthode que celle qui a permis au négociateur en chef du Brexit pour la Commission européenne, le Français Michel Barnier, de dégager un accord de retrait avec le gouvernement britannique. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a pour sa part souligné que les textes sur la table de ce dimanche ne consacraient aucun vainqueur. "Nous sommes tous perdants" avec le Brexit, qui "reste une mauvaise nouvelle". Toutefois, l'accord est "acceptable" vu le contexte et les liens forts avec le Royaume-Uni qui pourront être préservés. Il juge que la Première ministre britannique Theresa May dispose désormais de suffisamment d'arguments solides pour convaincre le parlement britannique. Ce dernier pourrait se prononcer sur l'accord de retrait à la mi-décembre, avant que le texte n'arrive au Parlement européen. Son président Antonio Tajani dit envisager un vote de l'assemblée strasbourgeoise en janvier voire en février. Le Brexit est programmé le 29 mars 2019. (Belga)