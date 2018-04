France: accusé de meurtre, il est libéré pour une erreur... de date

Un homme de 28 ans mis en examen pour meurtre a été remis en liberté mardi à Lyon après une erreur de date sur la convocation destinée à prolonger sa détention provisoire, a-t-on appris auprès de son avocat.



Il était détenu depuis le 3 octobre 2016, soit deux jours après les faits.



Le 1er octobre 2016 au petit matin, deux groupes de jeunes s'étaient affrontés à la sortie d'une discothèque à Lyon. L'un des jeunes avait frappé d'un coup de couteau un autre, âgé de 24 ans, le blessant mortellement.



Quand un suspect est incarcéré, sa détention fait l'objet d'un renouvellement au bout de la première année, puis tous les six mois. Cet homme devait donc être convoqué avant mardi 3 avril, or le juge des libertés et de la détention a fixé la date du 12 avril, hors des délais, a indiqué à l'AFP Me David Metaxas.



C'est assez "inespéré" pour l'accusé, car il va rester libre jusqu'à son procès, dont les dates ne sont pas encore fixées, l'instruction étant sur le point de se terminer, ajouté David Metaxas.