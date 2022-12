France : cinq Colombiens écroués après un vol de matériel médical retrouvé à Arlon

(Belga) Cinq Colombiens interpellés au Luxembourg ont été inculpés et écroués en France pour un vol de matériel médical dans une polyclinique de Nancy (est) pour un montant d'environ un million d'euros, a annoncé mercredi le parquet de cette ville.

Les faits s'étaient produits le 17 novembre dans un établissement médical où du matériel d'endoscopie, "dont 18 machines à 30.000 euros pièce", avait été dérobé, selon un communiqué du parquet de Nancy. Le préjudice total a été évalué "à près d'1 million d'euros", selon le parquet. "À la suite d'échanges d'informations avec les services de police judiciaire belge et luxembourgeois", la totalité du matériel a pu être localisé quelques jours plus tard dans un bureau de poste d'Arlon, en Belgique. "Il avait été déposé en quatre colis" qui avaient pour destination Bogotá, en Colombie, selon la même source. Les échanges "entre les trois services de police judiciaire français, belge et luxembourgeois" ont "rapidement" permis d'identifier les auteurs présumés, "un groupe criminel de cinq malfaiteurs colombiens", quatre hommes et une femme, interpellés le 24 novembre par la police luxembourgeoise "dans une auberge de jeunesse" du Grand-Duché, à Livange, a-t-on précisé. Les perquisitions menées dans leurs chambres ont permis de saisir "des sacs, valises et vêtements utilisés lors de la commission des faits et remarqués sur les images de vidéo-protection", selon le parquet. Remis à la justice française le 5 décembre par les autorités luxembourgeoises, ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire dans le cadre de l'information judiciaire ouverte par le parquet de Nancy pour "vol en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime", a-t-on précisé. "L'information judiciaire s'attachera à comprendre" notamment "si d'autres faits de même nature sont susceptibles de leur être imputés", indique encore le parquet de Nancy. (Belga)