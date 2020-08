France: des centaines de migrants tentent de gagner le Royaume-Uni en traversant illégalement la Manche (vidéo)

Selon le décompte de l'agence de presse anglaise PA, plus de 4.000 migrants sont arrivés illégalement au Royaume-Uni par la Manche depuis le début de l'année dont environ 600 depuis jeudi dernier seulement, avec plusieurs jours de traversées à des niveaux record. Et ce, bien souvent, au péril de leur vie. La France et le gouvernement britannique ont assuré qu'ils allaient tenter de lutter contre les passeurs.

Les tentatives de traversées se sont multipliées récemment, profitant de conditions météorologiques favorables. Environ 600 migrants ont traversé la Manche pour se rendre au Royaume-Uni en seulement trois jours.

Mais la plupart de ces migrants se font intercepter par une patrouille au large des côtes anglaises. Le gouvernement britannique veut, en effet, mettre fin à ces traversées. Il a pour ce faire chargé un ancien membre de la Royal Marine de les rendre "impraticables". Lundi matin, un avion de la Royal Air Force a été déployé pour soutenir les garde-côtes, a indiqué le ministère de la Défense.

"On assiste aux activités de gangs cruels et criminels", a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson. "Ils risquent la vie de ces gens en leur faisant traverser la Manche, un bras de mer très dangereux, sur des embarcations inappropriées... Nous voulons y mettre fin, en travaillant avec la France et nous assurer que les migrants comprennent que traverser ainsi est une très mauvaise idée, stupide, dangereuse et criminelle".

Sur des images filmées de nuit, on peut voir un groupe de migrants à Calais. Ils avaient pris la mer, mais leur petite embarcation a rencontré des problèmes. Au petit matin, ils décident de rentrer, abandonnant sur la plage leur bateau abîmé. L'un d'eux raconte ce qui s'est passé à cette journaliste: ils ont payé 1.200 euros chacun à un passeur, qui ne leur fournira pas de nouvelle embarcation...

600 migrants ont traversé illégalement la Manche en quelques jours. Le mois dernier, une "cellule franco-britannique de renseignement" dans la lutte contre les passeurs de migrants avait été mise en place. Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin avait rappelé à cette occasion à son homologue britannique avoir besoin de "moyens supplémentaires". Selon le journal britannique The Telegraph, le gouvernement français demandait 30 millions de livres (quelque 33 millions d'euros).

Le secrétaire d'Etat britannique à l'Immigration, Chris Philp, est à Paris aujourd'hui pour évoquer ces sujets.