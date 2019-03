France: les syndicats de douaniers rejettent une nouvelle proposition de Bercy

(Belga) Les syndicats de douaniers ont rejeté jeudi soir une nouvelle proposition faite par Bercy pour mettre fin à la "grève du zèle" des agents qui réclament des moyens supplémentaires à l'approche du Brexit, ont-ils indiqué à l'AFP.

"Considérant que cette proposition ne respectait pas l'engagement initial d'une valorisation par rapport à celle formulée mardi, l'intersyndicale a quitté la réunion. Nous invitons l'ensemble des douanières et douaniers à se prononcer sur celle-ci", a déclaré l'intersyndicale dans un communiqué. "C'est un constat d'échec. Le directeur général des douanes Rodolphe Gintz a légèrement augmenté, d'après les calculs, l'enveloppe générale mais de manière très, très minime", a déclaré à l'AFP Vincent Thomazo, secrétaire général d'Unsa-Douanes. Les agents des douanes, qui dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail, demandent l'augmentation de leur allocation complémentaire, mais aussi une hausse des effectifs. Ils ont renforcé depuis début mars les contrôles aux frontières, entraînant notamment des temps d'attente importants pour les poids lourds en partance pour l'Angleterre. Pour mettre fin à cette "grève du zèle", le ministère avait proposé mardi une enveloppe de 14 millions d'euros, financée sur le budget de Bercy, un geste jugé insuffisant par les syndicats. Cette proposition était de 55 euros net pour l'ensemble des agents. Mardi, M. Gintz a proposé 50 euros net avec un relèvement du taux des heures de nuit, en s'alignant sur celui pratiqué pour les catégories A à 5,20 euros de l'heure. Cette augmentation bénéficierait "aux brigades du Tunnel sous la Manche et du port de Calais qui gagneraient le plus, puisque ce sont celles qui font le plus d'heures de nuit", a admis M. Thomazo. "Mais on est encore trop loin des revendications initiales. De plus, la direction n'a apporté aucune réponse à notre demande de renfort des effectifs en prévision du Brexit", a-t-il déploré. M. Gintz a indiqué à l'AFP que syndicats et direction s'étaient cependant mis d'accord sur l'ouverture de discussions sur les conditions de travail et la bonification retraite. Jeudi après-midi, une file de camions patientait à l'arrêt sur 6 kilomètres sur l'A16 en direction du site d'Eurotunnel, et le mouvement provoquait des ralentissements sur 14 km au total, selon la préfecture du Pas-de-Calais. Quelque 1.720 poids lourds stationnaient eux dans les quatre zones de stockage installées par les autorités sur l'A16 et l'A26. (Belga)