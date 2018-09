France: pas de gel sur le Pic du Midi depuis 100 jours, du jamais vu

(Belga) Il n'y a pas eu de gel depuis 100 jours sur le Pic du Midi, une des montagnes emblématiques des Pyrénées françaises culminant à 2.870 mètres, du jamais vu depuis 1882, a-t-on appris samedi auprès de Météo-France.

Le précédent record de 1999 était de 77 jours sans gel. Des relevés de températures sont pratiqués au Pic du Midi depuis 1882. Selon Météo France, le massif connaît une situation exceptionnelle avec une température de 10° enregistrée samedi à 15 heure au Pic du Midi. Dans la nuit du 21 au 22 septembre, la température minimale s'est établie à 4,7°, a précisé la même source. Il faut remonter au 14 juin pour trouver une température négative, -1,6°, à la station météo de ce sommet située à 2.877 m. Les températures maximales dans les Pyrénées pourraient gagner jusqu'à 7,1 degrés d'ici à la fin du siècle, selon un scénario basé sur la tendance actuelle (donc sans renforcement supplémentaire de la lutte contre le réchauffement climatique) élaboré par Climpy, un projet de recherche transfrontalier entre la France, l'Espagne et Andorre. Entre 1959 et 2010, "les températures moyennes dans les Pyrénées ont augmenté de 1,2°C", selon Climpy. Sur cette période, les cumuls annuels des précipitations ont baissé de 2,5%, "en raison surtout de la diminution des précipitations durant l'hiver et l'été. Le versant espagnol et méditerranéen a connu une baisse plus importante que le versant français", notent les scientifiques.