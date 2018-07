Francis se retrouve coincé en Angleterre à la gare de l'Eurotunnel: "7h de retard dû à la chaleur et plus rien à manger..."

Les voyageurs empruntant le tunnel sous la Manche devaient s'armer de patience, avec des retards d'environ une heure et demi vendredi matin en raison de problèmes de climatisations provoquées par la vague de chaleur.

Des utilisateurs du shuttle passant par l'Eurotunnel pour faire la liaison entre l'Angleterre et la France sous la Manche subissent des retards à cause de la chaleur. Francis est l'un des passagers concernés. Il nous a contactés ce vendredi matin via le bouton orange Alertez-nous. "Gros problème dans la gare de l'Eurotunnel à Folkestone, en Angleterre. Plus de 7h de retard dû à la chaleur. Nous avons à boire mais plus rien à manger, et les magasins sont fermés. C'est du grand n'importe quoi", confie-t-il, exaspéré par l'attente.



Francis nous a envoyé une vidéo montrant les files d'attente au service clientèle. "Une seule personne est là pour aider les voyageurs", affirme Francis.



L'entreprise qui exploite l'Eurotunnel confirme les perturbations. "Retard dû à une capacité limitée de nos navettes, causée par les températures élevées extrêmes et prolongées. La vente de billets pour ce jour est actuellement suspendue", signale l'Eurotunnel. "Les températures sans précédent qui continuent dans le sud-est de l'Angleterre affectent la climatisation à bord de nos navettes. Dû au nombre élevé de véhicules réservés, nous ne pouvons donner accès au terminal à nos clients arrivant plus de 2 heures à l'avance. Nous vous recommandons fortement de vous approvisionner en eau avant d'arriver à notre terminal de Folkestone", ajoute l'opérateur.



"C'est une journée très chargée, c'est le jour des grands départs en vacances. Nous sommes en canicule, et à cela s'ajoute le problème de climatisation dans nos navettes, dont certains wagons ne peuvent absorber la chaleur produite par les véhicules, celle de la carrosserie et des blocs moteurs rendus très chauds par l'usage de la climatisation", a encore expliqué un porte-parole d'Eurotunnel.





Plusieurs heures de retard, Eurotunnel annule les billets aller-retour



Jeudi, le Royaume-Uni a enregistré les plus fortes températures de l'année. Au tunnel sous la Manche, "les retards ont atteint quatre à cinq heures, aujourd'hui on est à une heure trente environ, uniquement côté britannique. Ceci s'explique par le fait qu'on a toutes les navettes en service aujourd'hui", a ajouté le porte-parole.



Eurotunnel a aussi pris la décision "sans précédent" d'annuler les billets aller-retour sur une journée pour réduire le flot de passagers. "C'était une décision difficile à prendre mais c'est au bénéfice des familles qui partent pour deux semaines", a commenté le porte-parole.



Eurotunnel conseillait vendredi aux voyageurs de se munir de bouteilles d'eau. De l'eau et des glaces pour les enfants étaient distribuées. Durant les mois de juillet et août, Eurotunnel conseille à ses passagers de se présenter à l'heure pour l'enregistrement, soit entre 2h et 2h45 avant le départ prévu.



Quatre types de train empruntent le tunnel sous la Manche, long de 50 km (38 km pour sa section sous-marine): les Eurostar (Bruxelles-Londres et Paris-Londres), les trains de marchandises, les navettes transportant des véhicules de tourisme (voitures, motos, camping-cars) et les navettes transportant des poids lourds.



En attendant, les critiques envers la compagnie ont afflué sur les réseaux sociaux.