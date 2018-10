Frans Timmermans en passe de se lancer dans la course à la présidence de la Commission

(Belga) Le premier vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, devrait prochainement annoncer sa candidature à la présidence de la Commission européenne pour le Parti socialiste européen (PSE), au sein du groupe de l'alliance des socialistes et démocrates (S&D), indique mardi le site Politico.

Le Néerlandais, qui a obtenu le soutien des socialistes allemands et de plusieurs autres partis sur le continent, va probablement se lancer dans la course pour être désigné candidat principal ("Spitzenkandidat", ou tête de liste) du PSE, en vue de remplacer l'actuel président de l'exécutif européen, le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, après les élections de mai 2019. Chez les socialistes et démocrates, un autre vice-président de la Commission, le Slovaque Maros Sefcovic, a annoncé son intention de briguer la présidence de la Commission. Un temps candidat, l'ancien chancelier autrichien, Christian Kern, s'est lui retiré. Le système de "Spitzenkandidat" en usage depuis 2014, mis en place à la demande du Parlement européen, prévoit que les partis paneuropéens se présentent aux élections avec des têtes de liste et que celle arrivant en tête devienne automatiquement le prochain président de la Commission européenne. C'est de cette manière que Jean-Claude Juncker, tête de liste du PPE, est devenu président de la Commission en 2014. Avant cette date, le choix du président de l'exécutif européen revenait aux seuls chefs d'État et de gouvernement des pays de l'UE. (Belga)