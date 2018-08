Frayeur sur un vol Munich-Paris: Tarik, un ancien boxeur, maitrise un individu qui veut s’introduire dans le cockpit

Plus de peur que de mal sur un vol Munich-Paris, vendredi soir. Alors qu'un homme a tenté à plusieurs reprises de faire irruption dans le cockpit de l'avion, Tarik Sahibeddine a maitrisé l'individu devant un équipage et des passagers tétanisés par la peur.

Il s’appelle Tarik Sahibeddine. Ce nom ne vous dit peut-être rien mais cet ancien boxeur professionnel français est devenu un héros après avoir réalisé un acte plein de sang-froid vendredi soir lors d’un vol entre Munich et Paris. L'histoire est rapportée par le journaliste de France Télévision, Arnaud Romera, sur Facebook.

Le déséquilibré a tenté de s’introduire dans le cockpit de l’avion afin de le détourner. Dans un premier temps, Tarik Sahibeddine a tenté de raisonner l'individu. Mais en vain. "Je me suis retrouvé face à l’individu. J’ai essayé de le calmer gentiment, mais il m’a provoqué et menacé. Il a dit qu’il voulait parler au commandant de bord. Il était très excité", indique Tarik dans sa déclaration à la police.

"Je l’ai immédiatement ceinturé"

Devant les passagers et l’équipage tétanisés par la peur, l’ancien boxeur décide de prendre les devants avant que la situation ne dégénère. "Tout le monde tremblait. Un des membres de l’équipage m’a alors indiqué qu’il avait des menottes (…). Avec l’aide de deux autres passagers, on s’est dirigé vers l’excité", poursuit-il. Alors que ce dernier tente une énième fois de faire irruption dans le cockpit, Tarik Sahibeddine et les deux autres passagers vont maitriser le déséquilibré. "Je l’ai immédiatement ceinturé." Une fois plaqué au sol et ligoté, l’avion a pu atterrir. Les forces de l’ordre de l’aéroport de Roissy sont intervenues.

Tarik a été ovationné par les autres passagers et a reçu les remerciements de la police. Mieux encore, il a été invité à prendre une photo dans le cockpit.