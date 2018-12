Frosinone limoge Moreno Longo et le remplace par Marco Baroni

(Belga) Frosinone Calcio, 19e et avant-dernier du championnat d'Italie, a limogé mercredi son entraîneur Moreno Longo. Le club du Latium a annoncé, dans la foulée, l'arrivée de son remplaçant: Marco Baroni.

Longo était arrivé au club en juin 2017. C'est d'ailleurs sous sa direction que le club est parvenu à se hisser une seconde fois de son histoire en Serie A en remportant les playoffs en Serie B. Cette saison, Longo n'est pas parvenu à prolonger cette spirale positive à l'échelon supérieur. Après 16 journées, Frosinone n'a remporté qu'un seul match et partagé à cinq reprises. Le club accuse un retard de cinq longueurs sur Udinese, 17e et premier club hors de la zone rouge. C'est précisément sur le terrain de l'Udinese où Frosinone disputera samedi son 17e match de championnat, avec Marco Baroni comme entraîneur. Ancien joueur, Baroni n'a plus officié depuis son limogeage à Benevento en octobre 2017. Après avoir promu le club, il n'avait pas survécu aux neuf défaites initiales de rang la saison dernière. (Belga)