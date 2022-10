Fuite d'un oléoduc en Pologne: "Aucun signe d'intervention de personnes tierces", selon les premières constatations

La fuite qui a provoqué la fermeture partielle de l'oléoduc Droujba, reliant la Russie à l'Allemagne, a été, selon les premières analyses, d'origine accidentelle, a indiqué l'opérateur polonais PERN.

"Selon les premières constatations et compte tenu des déformations du pipeline, il semble qu'à ce stade, il n'y ait aucun signe d'intervention de personnes tierces", a déclaré PERN dans un communiqué publié mercredi tard dans la soirée.

"Toutefois, des analyses détaillées sont en cours pour déterminer la cause de l'incident et réparer l'oléoduc afin que le pompage du brut puisse reprendre le plus rapidement possible", a encore indiqué PERN.

Une des deux lignes de Droujba, oléoduc vital pour l'approvisionnement de l'est de l'Allemagne en brut russe et au coeur d'un bras de fer énergétique avec la Russie, a été fermée mardi soir après la détection d'une fuite sur un tronçon souterrain de l'oléoduc, à Zurawice à 180 kilomètres à l'ouest de Varsovie.

Selon PERN, cette partie de l'oléoduc achemine le brut destiné à deux raffineries allemandes : PCK Raffinerie GmbH Schwedt et Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH à Spergau.

L'incident n'a pas provoqué d'arrêt des livraisons de brut à l'Allemagne, ont annoncé mercredi les parties polonaise et allemandes.

L'incident est survenu après un sabotage présumé des gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne.

L'oléoduc Droujba , dont le nom signifie "amitié", a commencé à être construit au début des années 1960 et s'étend aujourd'hui sur un réseau de 5.500 kilomètres de long, et transporte du pétrole de l'Oural vers les raffineries en Pologne, en Allemagne.

Une autre branche de Droujba achemine du pétrole russe vers la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque.