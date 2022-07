Fusillade à Copenhague - La famille royale danoise appelle à l'unité après la fusillade

(Belga) La famille royale danoise a appelé à l'unité après la fusillade qui a fait plusieurs morts et blessés dimanche dans un centre commercial de Copenhague.

"La situation appelle à l'unité et aux soins. Nous tenons à remercier la police, les services d'urgence et les autorités sanitaires pour leur action rapide et efficace au cours de ces dernières heures.", ont déclaré la reine Margrethe II, ainsi que le prince héritier Frederik et son épouse, la princesse Mary, dans un communiqué diffusé dimanche soir. La famille royale a également déclaré qu'elle était choquée par les terribles événements survenus à Copenhague. "Nous ne connaissons pas encore toute l'ampleur de la tragédie, mais il a déjà été confirmé que plusieurs personnes avaient perdu la vie et que beaucoup d'autres avaient été blessées", ajoute-t-elle. "Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par cette tragédie." La fusillade dans le centre commercial Fields a fait plusieurs morts et blessés, selon la police. Le nombre de victimes n'a pas encore été communiqué. Un Danois de 22 ans a été arrêté. Les motivations du suspect restent floues. Un acte terroriste n'est pas exclu, mais il est trop tôt pour se prononcer, a indiqué la police. (Belga)