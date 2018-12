Fusillade à Strasbourg - Le djihadiste de Strasbourg abattu par la police, réouverture du marché de Noël

(Belga) L'auteur de l'attentat contre le marché de Noël à Strasbourg, Chérif Chekatt, traqué par des centaines de policiers depuis deux jours, a été abattu jeudi soir par les forces de l'ordre dans cette ville de l'est de la France, frontalière de l'Allemagne. Le marché de Noël de la ville alsacienne rouvrira ce vendredi.

La vie a repris doucement à Strasbourg jeudi, où les écoles - fermées la veille - ont été rouvertes. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que le marché de Noël, qui attire chaque année deux millions de touristes, rouvrira vendredi. La mort de Chérif Chekatt libère d'une "épée de Damoclès" les Strasbourgeois et les nombreux touristes qui déambulent habituellement parmi les 300 chalets du marché, a commenté le maire de Strasbourg Roland Ries précisant que celui-ci rouvrira à 10H00 GMT. Après cette attaque, le gouvernement a rehaussé à "urgence attentat", soit son niveau maximal, le plan national de lutte contre le terrorisme Vigipirate. Chérif Chekatt a été tué dans le quartier du Neudorf, au sud de la ville, là où il a grandi et où sa trace s'était perdue mardi. Un très important dispositif de police y avait été déployé jeudi soir. Il "faisait partie des soldats de l'Etat islamique", a assuré peu après l'annonce de sa mort l'agence de propagande de l'organisation djihadiste EI. "Merci à l'ensemble des services mobilisés, policiers, gendarmes et militaires. Notre engagement contre le terrorisme est total", a tweeté Emmanuel Macron, qui selon l'Elysée a suivi "en temps réel les dernières évolutions". Criant "Allah Akbar" (Dieu est le plus grand, en arabe), selon des témoins, Chérif Chekatt, ancien détenu au passé judiciaire lourd, signalé pour sa radicalisation islamiste en prison, avait ouvert le feu à plusieurs reprises sur les passants et frappé d'autres à coups de couteau, tuant trois personnes et en blessant 13. (Belga)