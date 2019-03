Fusillade dans un tram à Utrecht: plusieurs blessés, le tireur en fuite (photos, vidéo)

Plusieurs personnes ont été blessées à Utrecht aux Pays-Bas suite à une fusillade dans un tramway. Les secours sont sur place.

Une fusillade a fait plusieurs blessés, lundi sur une place d'Utrecht, aux Pays-Bas. Le nombre de personnes atteintes n'est pas encore connu. Les secours sont arrivés sur place et le périmètre a été bloqué, indique la police. Selon le quotidien De Telegraaf, une unité anti-terroriste est en route pour le lieu des faits, de même que plusieurs hélicoptères de secours et de police. Le tireur est toujours en fuite et se serait échappé en voiture. La police craint également d'autres tirs à d'autres endroits. La police d'Utrecht a indiqué prendre en compte "le motif potentiellement terroriste" de l'acte.

"Fusillade sur la place du 24 octobre. Plusieurs blessés signalés. Une opération de secours est en cours", a déclaré la police dans un tweet, précisant qu'il s'agissait "d'une fusillade dans un tramway" et que plusieurs hélicoptères médicaux ont été déployés.