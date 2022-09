Fusillade dans une école en Russie - Fusillade dans une école russe: au moins 9 morts dont cinq enfants

(Belga) Au moins neuf personnes dont cinq enfants ont été tuées par un assaillant armé dans une école dans la ville d'Ijevsk en Russie, ont indiqué lundi les enquêteurs, qui ont ajouté que le tireur s'était suicidé.

"Selon les données préliminaires, neuf personnes sont mortes dans ce crime, parmi elles deux gardes de sécurité de l'établissement scolaire, deux professeurs et cinq mineurs", a indiqué le Comité d'enquête de Russie, revoyant à la hausse un précédent bilan de six victimes. Le suspect "portait un t-shirt noir à la symbolique nazie et une cagoule", a ajouté la même source, précisant que "son identité est en train d'être établie". (Belga)