Fusillade dans une mosquée en Norvège: le suspect d'extrême-droite nie tout

Soupçonné d'homicide et de tentative d'homicide, le jeune Norvégien qui a tiré dans une mosquée des environs d'Oslo samedi rejette les faits qui lui sont reprochés, a déclaré lundi son avocate à l'AFP.

L'homme, identifié par les médias norvégiens comme étant Philip Manshaus, 21 ans, est à ce stade mis en cause pour tentative d'homicide pour avoir ouvert le feu dans la mosquée Al-Noor et homicide après la découverte du cadavre de sa demi-soeur de 17 ans. Ces chefs d'accusation pourraient, selon la police, être étendus à "tentative d'acte terroriste".



"Je peux le confirmer", a déclaré à l'AFP l'avocate Unni Fries, interrogée sur des informations indiquant que son client rejetait les accusations. Le suspect doit comparaître devant le juge lundi à 13H00 en vue de son placement en détention provisoire. La police a demandé le huis clos.





Un blessé dans la fusillade



Samedi après-midi, il avait ouvert le feu au centre islamique Al-Noor à Baerum, banlieue résidentielle d'Oslo, avant d'être maîtrisé par une des trois personnes présentes sur place et remis à la police. Un homme de 65 ans qui s'était jeté sur lui a été légèrement blessé dans l'empoignade.





Sa demi-soeur retrouvée morte



Quelques heures plus tard, les enquêteurs ont découvert à son domicile le cadavre d'une jeune femme, ensuite identifiée comme étant sa demi-soeur. Selon les médias locaux, la victime était d'origine chinoise et avait été adoptée par l'actuelle conjointe du père du suspect.





"Des vues d'extrême-droite"



Dimanche, la police a indiqué que l'assaillant de la mosquée avait "des vues d'extrême droite". "Il avait des positions xénophobes, il voulait semer la terreur", a déclaré un responsable de la police d'Oslo, Rune Skjold, lors d'une conférence de presse.