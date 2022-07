Fusillade de Copenhague: l'enquête s'oriente vers les problèmes psychiatriques du tireur

L'enquête sur la tuerie dans un centre commercial de Copenhague se concentrait lundi sur l'état mental du suspect danois de 22 ans, qui a publié des vidéos avant l'attaque où il fait mine de se suicider avec des armes.

L'auteur présumé de l'attaque commise dimanche en fin d'après-midi "est connu pour des antécédents psychiatriques", a déclaré l'inspecteur en chef de la police de Copenhague, Søren Thomassen.

L'attaque, commise avec un fusil, a fait trois morts et quatre blessés graves dans un grand centre commercial, Fields, situé entre le centre-ville de Copenhague et l'aéroport.

L'identité des trois personnes tuées --un homme de 47 ans, un adolescent de 17 ans et une autre adolescente de 17 ans-- ainsi que des blessés d'âges et de sexe différents suggère "qu'il s'agit de victimes choisies au hasard", a expliqué le haut responsable policier.

"Rien n'indique dans ce que nous avons trouvé qu'il s'agisse d'un acte terroriste", a estimé le directeur de l'enquête, selon qui il a agi seul durant l'attaque.

La police a confirmé lundi matin considérer comme authentiques des vidéos du suspect circulant depuis dimanche soir sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme âgé de 22 ans - dont l'identité est connue mais non rendue publique par les médias danois - y apparaît posant avec des armes, mimant des gestes de suicide avec un fusil et un pistolet. Il évoque également un traitement avec un médicament puissant prescrit en psychiatrie "qui ne marche pas".

Les comptes YouTube et Instagram du suspect ont été désactivés dans la nuit, mais les vidéos circulent encore sur d'autres comptes. Selon les médias danois, elles ont été mises en ligne vendredi sur les comptes du suspect.

La police juge qu'il est trop tôt pour se prononcer sur le mobile de l'attaque, mais qu'elle semble avoir été préparée à l'avance.

- Quatre blessés graves -

Lors de l'attaque, l'assaillant portait un fusil, un pistolet ainsi qu'un couteau, selon la police danoise. Le suspect n'avait pas de permis pour détenir ces armes.

L'arrestation s'était faite sans difficulté vers 17H50 (15H50 GMT) aux abords du centre commercial environ un quart d'heure après les premiers signalements de coups de feu, selon la police.

Le suspect a été entendu et a reconnu s'être trouvé sur les lieux pendant la fusillade, selon la police, qui a procédé à une série de perquisitions durant la nuit.

Les quatre blessés par balle se trouvent encore "dans un état grave". Il s'agit de deux Danoises de 19 ans et 40 ans et deux Suédois, un homme de 50 ans et une adolescente de 16 ans.

La Première ministre danoise a fustigé dans la nuit une attaque "cruelle", alors que le Danemark sortait de trois jours de fête populaire avec le passage inédit du Tour de France.

"Notre belle capitale habituellement si sûre a été changée en l'espace d'une seconde", a dit Mette Frederiksen dans un communiqué.

Les abords du centre commercial étaient calmes lundi matin.

Seuls devant l'entrée principale, des journalistes étaient présents, derrière un cordon de sécurité surveillé par de nombreux policiers. Une équipe d'enquêteurs d'une quinzaine de personnes est entrée dans le bâtiment vers 08H30 (06H30 GMT).

Plusieurs personnes ont également été légèrement blessées dans le mouvement de panique provoqué par la fusillade dans le centre commercial.

Ce dernier était très fréquenté en raison d'un concert, avec 13.500 spectacteurs, de la star britannique Harry Styles prévu dans une grande salle voisine, la Royal Arena. Le spectacle avait été annulé à la dernière minute.

"J'ai le coeur brisé avec les habitants de Copenhague. J'adore cette ville. Les gens y sont si chaleureux et pleins d'amour", a déclaré le chanteur sur Twitter.