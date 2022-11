Fusion des communes - Consultation populaire à Bertogne : 63% des votants contre la fusion

(Belga) Les habitants de la commune de Bertogne, en province de Luxembourg, étaient amenés à se prononcer dimanche dans le cadre d'une consultation populaire relative à la fusion avec Bastogne : 63% des votants ont voté contre. La consultation organisée dimanche à la demande de la minorité communale a rassemblé 1.243 votants sur 2.890 électeurs potentiels, soit environ 43% de la population en âge de voter. 790 personnes ont voté contre la fusion, soit 63% des votants. 425 ont voté pour, soit environ 34%.

Majorité et minorité communales tirent des conclusions très différentes de ces résultats. "Les "Non" ne représentent que 27% des électeurs potentiels. 58% des électeurs ne se sont pas déplacés. Comme on sait que les "contre" se déplacent toujours, on peut donc en conclure qu'environ 70% des Bertognards sont favorables à cette fusion", analyse le bourgmestre Jean-Marc Franco. Louis Vaguet, conseil communal de la minorité, soutient une toute autre lecture. Il salue la mobilisation des électeurs et souligne la victoire du "Non" sur le "Oui". "La majorité pensait que les gens ne se déplaceraient pas. Or, ils ont osé prendre leurs responsabilités et montrer qu'ils étaient à même de décider eux-mêmes de leur sort." Le gouvernement wallon a jusqu'au 31 décembre pour proposer un décret de fusion. Le Parlement wallon disposera ensuite de trois mois pour se prononcer sur le projet de fusion. Bien que les résultats de cette consultation ne sont pas contraignants, l'opposition espère qu'ils pèseront sur le choix des parlementaires. "Je vois mal les députés ne pas tenir compte de cette consultation. Cela signifierait qu'il n'y a plus de place pour la démocratie", estime-t-on dans l'opposition. (Belga)