G-B: Boris Johnson nomme conseiller le cerveau de la campagne "Vote Leave"

Boris Johnson, qui prend mercredi les rênes du gouvernement britannique, a nommé comme conseiller Dominic Cummings, directeur controversé de la campagne officielle en faveur du Brexit lors du référendum de juin 2016, a-t-on appris auprès d'une source proche de son équipe.

Peu connu du grand public, le directeur de la campagne "Vote Leave" a joué un rôle considéré comme décisif en décidant de mener une campagne basée sur les réseaux sociaux et la collecte de données personnelles plutôt que sur de traditionnels meetings politiques. Les méthodes de "Vote Leave" ont été mises en cause depuis, en particulier l'utilisation de slogans trompeurs et de publicités politiques ciblées. En juillet 2018, la commission électorale britannique lui avait infligé une amende pour avoir dépassé le plafond de dépenses autorisées et s'être allié en secret avec une autre campagne pro-Brexit, ce qui n'est pas autorisé par le code électoral britannique. Depuis trois ans, Dominic Cummings a multiplié les tribune assassines contre la stratégie gouvernementale sur le Brexit dans l'hebdomadaire de centre droit The Spectator.