G4S en passe d'être rachetée par une société américaine pour 4,2 milliards d'euros

La société de sécurité britannique G4S a accepté une offre de rachat de son homologue américaine Allied Universal Security Services. Cette dernière a proposé un total de 3,8 milliards de livres (4,2 milliards d'euros) à G4S, ce qui encourage ses actionnaires à accepter la proposition.

L'entreprise canadienne GardaWorld et la société amérciaine Allied Universal Security Services ont fait plusieurs propositions ces derniers mois, toutes rejetées par G4S. La multinationale britannique était déjà l'un des plus grands employeurs du monde avec plus de 530.000 employés. Si la fusion avec Allied Universal Security se poursuit, l'entreprise combinée compterait plus de 750.000 employés.