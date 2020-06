Galeria Inno: la maison-mère allemande ferme des filiales, 5000 emplois menacés, la Belgique serait épargnée

L'enseigne allemande Galeria Karstadt Kaufhof, maison-mère des Galeria Inno's, a décidé de fermer 62 de ses 172 filiales, entraînant la suppression de plus de 5.000 emplois, a annoncé la société vendredi. Les magasins concernés seront annoncés aux employés vendredi.



La fermeture de plus d'un tiers des filiales est le seul moyen de sauver l'entreprise, selon la direction de la chaîne. "Nous savons ce que cela signifie pour les employés, mais il n'y a pas d'alternative", assure-t-elle. En raison des fermetures et des économies supplémentaires, au moins 5.000 des 28.000 emplois du groupe pourraient disparaître.

Début avril, Galeria Karstadt Kaufhof s'est tournée vers la justice pour demander une protection contre ses créanciers. La crise du coronavirus et la fermeture des magasins décrétée dans le cadre des mesures de confinement a frappé la chaîne de plein fouet, avec plus d'un demi-milliard de chiffre d'affaires perdu.

La direction d'Inno Belgique (Galeria Inno) n'a pas encore réagi, mais s'était montrée particulièrement rassurante lors du dernier conseil d'entreprise, évoquant des projets futurs et des développements pour les magasins en Belgique. Les fermetures devraient être centrées sur l'Allemagne.

La liste des magasins concernés devrait être publiée aujourd'hui.