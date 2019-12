Gazoduc Nord Stream: Moscou dénonce les sanctions américaines

(Belga) Les sanctions américaines contre les entreprises associées à la construction du gazoduc russe Nord Stream 2, promulguées vendredi par Donald Trump, empêchent d'autres pays de "développer leur économie", a dénoncé samedi la porte-parole de la diplomatie russe.

"Un Etat avec une dette publique de 22.000 milliards de dollars interdit à des pays solvables de développer leur économie réelle", a déclaré Maria Zakharova sur sa page Facebook, dénonçant "l'idéologie américaine (qui) ne supporte pas la concurrence mondiale"."Bientôt, ils demanderont qu'on arrête de respirer", a-t-elle ajouté. Le gazoduc, qui est presque achevé, passe sous la mer Baltique en contournant notamment l'Ukraine. Il doit permettre de doubler les livraisons directes de gaz naturel russe vers l'Europe occidentale via l'Allemagne, principale bénéficiaire du projet. Pour Washington, cet ouvrage va accroître la dépendance des Européens au gaz russe et ainsi renforcer l'influence de Moscou. L'Union européenne de son côté dénonce avec force l'ingérence des Etats-Unis dans sa politique énergétique. Première conséquence de ces sanctions, l'entreprise suisse Allseas, qui possède le plus grand navire de pose de pipelines du monde engagé par le géant russe Gazprom pour construire la section offshore du gazoduc, a annoncé samedi la suspension de ses travaux d'installation du gazoduc. L'entreprise précise qu'elle attend à présent "des clarifications réglementaires, techniques et environnementales de la part des autorités américaines compétentes". Le gazoduc représente un investissement d'une dizaine de milliards d'euros financé pour moitié par Gazprom et l'autre moitié par cinq sociétés européennes (OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper et Shell). Il était censé entrer en service fin 2019 ou, plus probablement, début 2020.