Gazprom soulève d'autres problèmes avec la turbine de Nord Stream 1

(Belga) Le géant énergétique russe Gazprom s'est plaint, vendredi, de nouveaux problèmes avec une turbine essentielle au rétablissement de livraisons de gaz régulières via le gazoduc Nord Stream 1 vers l'Allemagne.

La turbine a été acheminée du Canada vers l'Allemagne, plutôt que directement vers la Russie, sans consultation préalable avec Gazprom, a expliqué le directeur adjoint de l'entreprise, Vitaly Markelov, à la chaîne de télévision publique russe Rossiya-24. Moscou ne pourra accepter la turbine réparée que si l'UE et la Grande-Bretagne lui garantissent que les sanctions occidentales ne s'appliqueront pas, a-t-il ajouté, sans justifier pourquoi la pièce ne pouvait pas simplement être acceptée directement par la partie russe. Cette turbine a été le principal élément d'une saga de plusieurs semaines sur la diminution des flux de gaz russe, dans ce que l'Allemagne et l'Union européenne qualifient d'action politiquement motivée de Moscou pour alimenter une crise énergétique en Europe. L'Allemagne étant fortement dépendante du gaz russe, la réduction des approvisionnements ces derniers jours suscite une grande inquiétude quant à l'hiver à venir et aux effets d'une éventuelle pénurie sur l'industrie et le public. Moscou n'a cessé d'accuser la turbine défectueuse d'être à l'origine des coupures de gaz, niant qu'il s'agisse d'une réponse aux sanctions occidentales liées à l'invasion de l'Ukraine. (Belga)