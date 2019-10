Royaume-Uni : 39 corps découverts dans un camion près de Londres

Trente-neuf corps, dont celui d'un adolescent, ont été découverts mardi dans une zone industrielle à l'est de Londres dans un camion dont le chauffeur a été arrêté, entraînant de nombreux appels à renforcer la lutte contre les passeurs de migrants.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion, découvert à Grays dans l'Essex, à environ 35 km de Londres, "est de Bulgarie". Les autorités n'ont pas donné plus de précisions.

Il était entré au Royaume-Uni samedi à Holyhead, port situé sur la côte ouest de la Grande-Bretagne et desservant l'Irlande.

Aucune indication n'a été apportée dans l'immédiat sur l'origine des victimes ni sur le fait de savoir s'il s'agissait de migrants. Nombre d'entre eux tentent de rejoindre le Royaume-Uni ces dernières années en se cachant dans des remorques de camion ou en utilisant des embarcations pour traverser la Manche.

"La sécurité et les contrôles ont été renforcés à Douvres et Calais, il peut donc être considéré comme plus facile de partir de Cherbourg ou Roscoff vers (le port irlandais de) Rosslare, puis par la route jusqu'à Dublin", d'où partent les ferries vers Holyhead, a relevé un responsable de la fédération du transport routier d'Irlande du Nord, Seamus Leheny, cité par l'agence Press Association.

- Camion frigorifique -

La police a été alertée peu avant 1H40 locales (00H40 GMT) par les services de secours, qui ont découvert les victimes. Il s'agirait de 38 adultes et d'un adolescent. Le chauffeur du camion, originaire d'Irlande du Nord et âgé de 25 ans a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour meurtre, selon la police.

Un cordon de sécurité a été mis en place et les accès de la zone industrielle de Waterglade, où le camion a été découvert, ont été fermés. Sur place, un semi-remorque frigorifique était examiné par des experts de la police scientifique en combinaison blanche.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit "horrifié" par cet événement "tragique". Le dirigeant de l'opposition, Jeremy Corbyn, a évoqué une "incroyable tragédie humaine".

L'identification des victimes constitue la "priorité numéro un", a déclaré à la presse la cheffe adjointe de la police de l'Essex, Pippa Mills.

Jointes par l'AFP, les autorités bulgares ont indiqué qu'elles attendaient de plus amples informations de la part de Londres.

- "Business ignoble" -

Selon la ministre de l'Intérieur Priti Patel, les services de l'immigration travailleront "étroitement" avec la police pour établir comment "cet événement horrible a pu se produire".

Répondant aux députés qui l'interrogeant à la Chambre des communes sur les questions de trafic d'être humains et des filières d'immigration clandestine, la ministre a déclaré que "ce à quoi nous assistons aujourd'hui est l'un des plus horribles crimes contre l'Humanité et contre les personnes".

En attendant d'avoir "les détails complets sur ce qui s'est passé", il convient de laisser travailler la police et ensuite "regarder ce que l'on peut faire de plus pour empêcher que de tels événements se produisent de nouveau", a-t-elle ajouté.

"Tous les trafiquants d'être humains devraient être pourchassés et poursuivis", a estimé Boris Johnson.

Jackie Doyle-Price, députée de la circonscription, s'est dite "écoeurée". "Le trafic d'êtres humains est un business ignoble et dangereux", a-t-elle ajouté, espérant que "ces meurtriers" soient traduits en justice.

Selon Gerald Tatzgern, chef de l'Office autrichien de lutte contre le trafic d'êtres humains, le nombre de migrants empruntant la "route des Balkans" est "relativement élevé" actuellement. Un drame comme celui de mercredi "est justement ce que je craignais", a-t-il déclaré.

En juin 2000, 58 clandestins chinois étaient morts asphyxiés dans un camion au port de Douvres. Le chauffeur néerlandais a été condamné en 2002 à 14 ans de prison pour homicides involontaires trafic de clandestins.

En août 2015, 71 migrants, originaires de Syrie, d'Irak et d'Afghanistan, en route pour l'ouest de l'Europe, étaient morts dans un camion frigorifique en Autriche.

Au pic de la crise des réfugiés, le drame avait ébranlé l'opinion publique internationale.

Le camion avait été découvert abandonné sur le bas-côté d'une autoroute autrichienne à la frontière hongroise.

Les quatre principaux trafiquants du réseau ont été condamnés à la prison à perpétuité.