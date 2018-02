GB: enquête après le sauvetage en mer de neuf personnes

(Belga) Une enquête a été ouverte mercredi après le sauvetage en mer de neuf personnes qui seraient albanaises entre Calais (nord de la France) et Douvres (sud-est de l'Angleterre), ont annoncé les autorités britanniques.

Un hélicoptère et deux canots de sauvetage ont été utilisés dans l'opération lancée mercredi avant l'aube, a déclaré une porte-parole de la Maritime and Coastguard Agency. Les neuf personnes qui ont été secourues se trouvaient sur un petit bateau au large de la côte du Sussex oriental. Elles ont été emmenées à Eastbourne, une ville balnéaire de même comté. Ces personnes, qui ont été remises à la police des frontières, ont déclaré qu'elles venaient d'Albanie, a indiqué mercredi soir le ministère britannique de l'Intérieur. "Le groupe comprenait huit hommes et une femme, leur situation va être examinée dans le cadre de la légisation sur l'immigration", a déclaré une porte-parole du ministère de l'Intérieur. "Une enquête menée par la National Crime Agency est en cours", a-t-elle dit. Les autorités britanniques n'ont pas précisé d'où le groupe avait appareillé et dans quel but ces personnes avaient pris la mer. (Belga)