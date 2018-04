GB: l'ambassadeur russe à Londres veut rencontrer le ministre des Affaires étrangères

(Belga) L'ambassadeur russe à Londres, Alexandre Iakovenko, a demandé une rencontre avec le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson, les relations entre les deux parties étant "totalement insatisfaisantes", a indiqué samedi un porte-parole de l'ambassade à l'AFP.

"Malheureusement, l'état actuel des interactions du Foreign Office avec l'ambassade est totalement insatisfaisant. Nous pensons qu'il est grand temps d'organiser une rencontre entre l'ambassadeur Alexandre Iakovenko et le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, afin de discuter de l'ensemble des questions bilatérales, ainsi que de l'enquête sur l'incident de Salisbury", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'ambassade. L'ambassadeur a envoyé une note personnelle au ministre des Affaires étrangères, indique le porte-parole. "Nous espérons que la partie britannique s'engagera de manière constructive et qu'une telle réunion sera organisée prochainement". Contacté par l'AFP, un porte parole du ministère britannique des Affaires étrangères a confirmé que la demande russe avait été reçue et que le ministère "répondra en temps voulu". Les relations entre la Russie et le Royaume-Uni sont au plus bas depuis la découverte, le 4 mars, de l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia à Salisbury, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Londres accuse Moscou d'avoir empoisonné l'ex espion et sa fille, ce que dément catégoriquement la Russie, qui a accusé les services secrets britanniques et américains d'être à l'origine de cet empoisonnement. L'affaire a provoqué une grave crise diplomatique entre Moscou et les Occidentaux, qui s'est traduite par la plus importante vague d'expulsions croisées de diplomates de l'Histoire. (Belga)