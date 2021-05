GB: un concert-test rassemble des milliers de personnes sans masque

(Belga) Une foule de 5.000 personnes a pu chanter et danser sans masque ni distanciation lors d'un festival de musique organisé dans le nord de l'Angleterre dimanche, lors d'un événement-test, premier concert autorisé après le confinement.

A guichet fermé, le concert s'est joué au Sefton Park de Liverpool, dans le cadre d'un projet du gouvernement pour tester les mesures de sécurité qu'il compte mettre en oeuvre à partir du 21 juin, où l'essentiel des restrictions contre le coronavirus doit être levé. "Faire de nouveau des choses normales comme le font les gens normaux... enfin !", s'est réjoui Matt Berry, serrant dans ses bras ses amis non loin de la tente abritant la scène. "C'est bien que ça recommence pour tester si ça peut marcher comme ça pour cet été", a renchéri Freya Begley. Le gouvernement britannique avait précédemment autorisé un nombre limité de supporters d'assister à des événements sportifs comme un match de foot au stade de Wembley à Londres. Des chercheurs évaluent différentes approches en matière de ventilation et de distanciation. Tous les participants à ce festival, qui s'est tenu sur deux jours, devaient se soumettre à un test antigénique avant de pénétrer dans l'enceinte et devront également se faire tester ensuite. Ils ont également dû laisser leurs coordonnées pour pouvoir mettre en oeuvre un dispositif de traçage en cas de test positif. Pour assister aux concerts, les festivaliers devaient montrer test positif et QR code. "Il n'y a aucune raison que quiconque attrape quoi que ce soit, alors je me sens très à l'aise avec tout ça", a expliqué Jess Davis, très enthousiaste. La prestigieuse cérémonie des Brit Awards le 11 mai acceptera 4.000 spectateurs à Londres à condition qu'ils présentent un test positif. Selon les derniers chiffres du gouvernement, plus de 34 millions de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin au Royaume-Uni, qui déplore plus de 127.000 morts depuis le début de la pandémie. (Belga)