GB: Un homme placé en détention après avoir encastré sa voiture dans une boîte de nuit

(Belga) Un homme a foncé avec son véhicule dans une boîte de nuit dans le sud de l'Angleterre blessant plusieurs personnes dans la nuit de samedi à dimanche. Il été arrêté suspecté de meurtre dans un incident qui n'est pas considéré comme terroriste par la police de Gravesend.

"Le conducteur du véhicule aurait été prié de quitter la boîte de nuit plus tôt dans la soirée suite à une altercation", indique la police dans un communiqué, ajoutant qu'un "certain nombre de personnes présentent des blessures". Des vidéos partagées sur internet montrent une voiture au milieu de la piste de danse du nightclub, ainsi que des ambulances, camions de pompiers et voitures de police devant le bâtiment. (Belga)