GB : un secrétaire d'Etat à la Santé, Stephen Barclay, nommé ministre du Brexit

Le secrétaire d'Etat à la Santé britannique Stephen Barclay, un eurosceptique, a été nommé vendredi ministre du Brexit, en remplacement de Dominic Raab, qui avait démissionné jeudi en raison de son désaccord avec le plan de sortie de l'UE de Theresa May, a annoncé Downing street.

M. Barclay, un avocat de formation âgé de 46 ans et député dans le Cambridgeshire (est de l'Angleterre), est un relatif inconnu. Il est le troisième ministre chargé du Brexit depuis la création du poste à l'issue du référendum du 23 juin 2016.

Ses deux prédécesseurs, M. Raab et David Davis, tous deux également partisans du Brexit, avaient démissionné en raison de leur désaccord avec la stratégie de Mme May, qui souhaite conserver des liens étroits avec l'Union européenne après le divorce.

Outre Dominic Raab, trois autres membres du gouvernement avaient démissionné jeudi pour protester contre le projet d'accord de retrait de l'UE conclu avec Bruxelles, que Theresa May a cependant réussi à faire adopter par son cabinet après cinq heures de débats.

La ministre du Travail Esther McVey a ainsi été remplacée par Amber Rudd, ex ministre de l'Intérieur et fidèle parmi les fidèles de Mme May. Mme Rudd était ministre de l'Intérieur avant de démissionner, à la suite d'un scandale lié au traitement des immigrés arrivés dans les années 50, en particulier des Caraïbes.