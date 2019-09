Gibraltar convoque des élections avant la date du Brexit

(Belga) Le chef du gouvernement de Gibraltar a dissous lundi le parlement et convoqué des élections pour le 17 octobre, afin de préparer ce petit territoire britannique situé à l'extrême sud de l'Espagne au Brexit prévu le 31 octobre.

"Gibraltar aura besoin d'une direction stable et forte en vue du Brexit, en particulier s'il y a aussi une élection (anticipée) au Royaume-Uni et une en Espagne", pays bloqué politiquement depuis près de cinq mois, a déclaré Fabian Picardo, qui avait été élu pour un deuxième mandat en 2015. Les élections du parlement local de 17 sièges, qui se tiennent tous les quatre ans, devaient avoir lieu avant la fin de l'année mais aucune date n'avait encore été fixée. En 2016, Gibraltar avait voté à une immense majorité en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'UE. "Nous ne voulons pas quitter l'UE mais si nous la quittons, et peu importe la façon dont nous la quittons, nous sommes prêts", a assuré Picardo, dont le parti travailliste-socialiste gouverne en coalition avec le parti libéral depuis 2011. En cas de sortie du Royaume-Uni sans accord, Gibraltar, qui compte environ 30.000 habitants, pourrait fortement souffrir du rétablissement de contrôles à la frontière avec l'Espagne. Grâce à sa fiscalité avantageuse, Gibraltar jouit d'une économie florissante, notamment portée par les compagnies de jeux d'argent et de paris en ligne. La date des élections à Gibraltar coïncidera avec le début d'un sommet de deux jours à Bruxelles qui pourrait être la dernière chance de finaliser un nouvel accord entre l'UE et Londres avant la date du Brexit fixée au 31 octobre. Territoire de 6,2 km2 à l'extrémité sud de la péninsule ibérique que l'Espagne a cédé en 1713 à la couronne britannique, Gibraltar est revendiqué depuis longtemps par Madrid. La colonie britannique veut elle rester dans le giron de Londres. (Belga)