Gino, 9 ans, retrouvé mort aux Pays-Bas: le suspect aussi soupçonné de diffusion de pédopornographie

Le ministère public des Pays-Bas soupçonne également le suspect de l'assassinat du petit Gino, âgé de 9 ans, de possession et de diffusion de pédopornographie, est-il ressorti jeudi à l'issue d'une audience en chambre du conseil du Limbourg néerlandais. L'instance a prolongé la détention provisoire de Donny M. de 90 jours.



Gino avait disparu le 1er juin à Kerkrade dans la province néerlandaise du Limbourg, près de la frontière allemande, où il séjournait depuis deux semaines avec sa sœur de 32 ans parce que sa mère était malade. Le corps de l'enfant avait été retrouvé trois jours plus tard à Geleen. Un homme de 22 ans a été arrêté le 4 juin, suspecté d'avoir enlevé et assassiné le petit garçon. Le porte-parole du ministère public n'a pas voulu s'étendre davantage sur les nouveaux faits reprochés au suspect.