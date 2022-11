Glissement de terrain sur l'île d'Ischia: 11 personnes toujours portées disparues

(Belga) Les secouristes italiens poursuivaient dimanche les opérations de recherche des 11 personnes toujours portées disparues après la violente tempête qui a frappé l'île d'Ischia, au large de la ville de Naples, rapportent les médias.

La préfecture napolitaine a annoncé samedi soir le décès d'une femme. Treize personnes sont par ailleurs blessées. Les autorités régionales et nationales ont programmé plusieurs réunions de crise dimanche, notamment pour déclarer l'état d'urgence afin de débloquer des fonds. Les vents violents et la pluie ont continué d'entraver les opérations de secours des pompiers, de la police et des unités de la protection civile. Les secouristes ont évacué environ 130 personnes. Samedi, une tempête a frappé l'île qui compte un peu plus de 60.000 habitants. Les villes côtières de Casamicciola et Lacco Ameno dans le nord ont été particulièrement touchées. Des coulées de boue ont endommagé des maisons où se trouveraient des personnes portées disparues. Des véhicules ont également été emportés par la mer. La région est considérée comme sensible aux glissements de terrain et les événements de ce week-end ont relancé les polémiques sur le manque de prévention.