Grande-Bretagne: impuissant, Richard voit sa voisine complètement ivre saccager son véhicule et les voitures de ses voisins

C'est une mésaventure pour le moins désagréable qui est arrivée à plusieurs habitants d'un immeuble de Worcester en Grande-Bretagne. Un soir du mois de février, un énorme boucan venant du parking de l'immeuble a provoqué un mouvement de panique des résidents, les précipitant sur les lieux du carnage.

Richard Breakwell, témoin, décrit la scène au journal du Sun. Impuissant, il a vu sa voisine, Annette, furieuse, vivre un moment de pure folie et saccager les voitures stationnées sur les emplacements de parking de l'immeuble avec un énorme manche de pioche.

"Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Elle avait cette grosse barre en bois et elle devenait folle en cassant les véhicules. Elle a brisé à plusieurs reprises le capot [de ma voiture] et le pare-brise et criait "Je vais faire le reste", raconte le Britannique.

Après que Richard lui a demandé d'arrêter, Annette s'est attaquée à lui: "Elle criait et m'injuriait. Puis son petit ami est sorti et a essayé de l'arrêter mais elle était déterminée. Elle était en mission et ne voulait pas s'arrêter. Mais il l'a finalement attrapée et l'a emmenée à l'intérieur."

Selon Richard, Annette avait déjà manifesté son mécontentement envers lui une seule fois quand il avait écouté de la musique avec un niveau sonore trop élevée. Sa voisine lui avait alors demandé de le diminuer. L'homme détaille que sa voisine s'en était déjà pris à d'autres voisins parce que son petit-ami n'avait pas trouvé de place un soir pour garer son véhicule. Annette avait alors échangé des arguments avec des membres du voisinage mais pas au point de commencer à saccager les voitures des voisins.

Dans son carnage, elle a également endommagé deux autres véhicules. Les dégâts sont estimés à plusieurs milliers de livres sterling.

Annette Kealy a plaidé coupable de trois chefs d’accusation de dommages criminels et elle a également avoué avoir agressé Richard Breakwell.

La scène a été capturée par des caméras de surveillance et est visionnable ici.