Grande-Bretagne: le nombre de sans-abri doublé en cinq ans

(Belga) Le nombre de personnes sans-abri en Grande-Bretagne a doublé en l'espace de cinq ans, selon un rapport de l'organisation caritative Crisis publié dimanche.

Quelque 170.000 familles et personnes isolées dorment actuellement sous tente, dans des voitures ou des abris de transport publics outre-Manche. A la veille de Noël, l'organisation presse le gouvernement de Theresa May d'enfin prendre ce problème à bras-le-corps, en accordant plus d'aides sociales pour aider ces personnes à se loger dignement. Selon Crisis, si beaucoup de ces personnes paupérisées parviennent à trouver refuge dans des centres d'accueil, pas moins de 12.300 dorment à la rue actuellement, contre 12.000 dans des véhicules ou sous tentes, et 21.000 autres dans des "séjours temporaires inacceptables". Selon l'association, qui s'appuie sur une étude réalisée par l'université de Heriot-Watt, ce type de sans-abrisme a doublé en l'espace de cinq ans à peine. Selon les statistiques officielles, près de 600 sans-abri sont morts l'année écoulée en Angleterre et au Pays de Galles. L'âge moyen des victimes était de 44 ans pour les hommes et 42 ans pour les femmes. Les causes de ces décès sont principalement le suicide, l'abus d'alcool et de drogues. (Belga)