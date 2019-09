Les flammes ravagent toujours l'île de Grande Canarie: un "drame environnemental", 10.000 hectares de forêt sont touchés

Des centaines de pompiers restaient mobilisés dans la nuit de lundi à mardi sur l'île touristique de Grande Canarie, pour lutter contre "l'incendie le plus important" survenu cette année en Espagne, selon le gouvernement.

Le président des Canaries, Angel Victor Torres, l'a qualifié de "drame environnemental" car il touche des espaces naturels protégés de l'île située dans l'Atlantique, au large du Maroc. "Il s'agit d'un grand incendie de forêt, extrêmement sérieux, qui est arrivé avec une vague de chaleur" et n'est toujours pas contrôlé, a dit vers 23H30 M. Torres, lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision.

Le périmètre de ce feu de forêt, qui s'était déclaré samedi dans le centre montagneux de l'île située au large du Maroc, "augmente" et "on estime que 10.000 hectares sont affectés", ont déploré les services d'urgence régionaux sur leur compte Twitter. Plus de 9.000 personnes ont déjà été évacuées de leur logement, mais aucun blessé n'a été déploré.









Un millier de pompiers mobilisés



"Nous allons vaincre cet incendie et ce que nous voulons, c'est que quand il s'achèvera, nous n'ayons pas à déplorer des victimes", a dit M. Torres. "Il s'agit probablement de l'incendie le plus important que nous ayons eu en Espagne depuis le début de l'année", a commenté à son côté le ministre de l'Agriculture, Luis Planas. Un millier de pompiers et agents ont été mobilisés sur le terrain lundi, ainsi que 14 moyens aériens. Les avions ont déversé tout au long de la journée "un million de litres d'eau", selon les services d'urgence.

Deux autres hélicoptères bombardiers d'eau doivent arriver sur place mardi, a confirmé le ministre de l'Agriculture. Son front principal se trouve dans le parc naturel de Tamadaba, une forêt de pins parmi les territoires les plus sauvages de Grande Canarie. Cet incendie est le troisième en 10 jours à avoir touché l'île de Grande Canarie. Les pompiers n'étaient pas parvenus à éteindre complètement le plus important des deux, qui a parcouru 1.500 hectares, lorsque le nouvel incendie s'est déclaré.