Grèce: 100 migrants secourus de leur bateau en difficulté près de Paros

Selon les premières informations, tous les passagers ont été transférés sains et saufs sur un navire de la police portuaire grecque et acheminés vers le port de Paros, où ils doivent être soumis à des tests de dépistage du coronavirus. Les autorités grecques n'avaient pas encore décidé dimanche midi du lieu final de leur transfert. Le voilier à bord duquel avaient embarqué les migrants, était parti des côtes occidentales turques et avait pour destination l'Italie, selon la police portuaire grecque. Au mois de décembre, un naufrage avait fait au moins 31 morts près de Paros, une île huppée des Cyclades qui n'était jusqu'ici pas sur la route des migrants. La Grèce à l'aide de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières, a considérablement resserré les contrôles ces dernières années limitant les arrivées des migrants sur les îles du nord-ouest de l'Égée, comme Lesbos et Samos. Les passeurs tentant d'éviter les patrouilles proches des îles du nord de la mer Egée empruntent des nouvelles voies, plus périlleuses, depuis la Turquie. (Belga)