Grèce : 21 mesures annoncées pour soulager les ménages face à l'inflation

(Belga) Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé samedi 21 mesures pour soulager les ménages qui subissent de plein fouet une inflation galopante et pour favoriser la croissance.

Dans son discours annuel de politique économique prononcé à la 86e édition de la Foire internationale de Thessalonique (TIF), le plus grand événement du genre en Grèce, M. Mitsotakis a promis d'accorder 250 euros en décembre à 2,3 millions de ses compatriotes en situation précaire et de faire passer l'allocation de logement des étudiants de 1.000 à 1.500 euros. Il a également promis d'augmenter à 300 millions d'euros la subvention pour le combustible de chauffage, en élargissant les critères de son obtention afin d'en faire bénéficier 1,3 million de ménages supplémentaires, et la création d'un dispositif spécial pour réduire le coût du fioul domestique. Une subvention d'urgence d'environ 140 millions d'euros sera en outre versée aux agriculteurs. "Nous prenons une série de mesures permanentes, qui entreront en vigueur dès janvier. De cette manière, un filet de sécurité est mis en place pour la société et les bases sont posées pour un avenir meilleur", a déclaré le chef du gouvernement. Environ huit milliards d'euros devaient déjà être consacrés à l'allègement des factures d'électricité depuis l'année dernière en Grèce. M. Mitsotakis a également promis une augmentation des retraites et du salaire minimum, ainsi qu'une baisse de la TVA dans certains secteurs, ce qui porte à 5,5 milliards d'euros le coût total de ce nouveau train d'aides. Les hausses de prix liées à l'énergie ont provoqué l'inflation la plus élevée en Grèce en trois décennies. Elle est restée à deux chiffres pour le cinquième mois consécutif, s'établissant à 11,4 % en août contre 11,6 % en juillet, selon les données fournies vendredi par l'Autorité statistique hellénique (ELSTAT). (Belga)