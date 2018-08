Grèce: coupure générale d'électricité sur l'île d'Hydra, destination touristique prisée

(Belga) Une coupure générale d'électricité a eu lieu dimanche sur l'île grecque d'Hydra, l'une des destinations les plus touristiques à proximité d'Athènes, ont annoncé les autorités qui cherchaient à fournir l'île en courant supplémentaire.

L'opérateur du réseau de distribution, Deddie, a présenté ses excuses pour cette coupure survenue dimanche à 03H30 et qui se poursuivait dans la soirée, en dépit des "efforts" mis en oeuvre pour rétablir le courant sur l'île, connue pour son interdiction de circulation de véhicules, a déclaré l'opérateur, cité par l'agence de presse grecque Ana. Le Deddie "a inspecté dans des conditions difficiles le réseau électrique de l'île, la sous-station" d'une ville proche de Kranidi, dans le Péloponnèse (Grèce continentale), et "les câbles sous-marins qui transfèrent le courant jusqu'à l'île", a souligné l'opérateur. En raison de cette coupure d'électricité, l'île souffrait également de pénurie d'eau. Un bâtiment de la marine grecque de guerre s'apprêtait dimanche à y transférer de l'eau, a indiqué un responsable de l'état-major. Dotée d'un port naturel fermé, qui sert de rendez-vous aux yachts de luxe, Hydra, située à deux heures d'Athènes, est l'une des îles les plus riches du golfe Saronique. Mercredi, une coupure d'électricité était déjà survenue dans de nombreux quartiers d'Athènes pendant plus de trois heures, perturbant surtout le fonctionnement du métro et du tramway. Selon l'opérateur d'électricité, cette coupure était due à une panne à Pallini, une banlieue à l'est d'Athènes et proche de Mati, la station balnéaire dévastée en juillet par un incendie de forêt meurtrier. (Belga)