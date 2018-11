Grèce: l'héritier d'une grande famille politique candidat à la mairie d'Athènes

(Belga) Kostas Bakoyannis (Nouvelle démocratie, conservateur), héritier d'une des grandes dynasties politiques grecques, a annoncé lundi soir sa candidature à la mairie d'Athènes.

Sous le slogan "Athènes plus haut", le candidat de 40 ans a ouvert la campagne des élections municipales qui doivent se tenir au printemps en Grèce en même temps que les élections européennes, voire, estiment les analystes politiques, des législatives anticipées. M. Bakoyannis est le neveu de Kyriakos Mitsotakis, actuel leader de Nouvelle Démocratie en tête des sondages face au Premier ministre Alexis Tsipras issu de la gauche radicale (Syriza). Il est le fils de Dora Bakoyannis, maire d'Athènes entre 2003 et 2006 avant de devenir ministre des Affaires étrangères, et le petit-fils de Konstantinos Mitsotakis, Premier ministre de 1990 à 1993. M. Bakoyannis fait désormais figure d'étoile montante du parti conservateur. Devenu maire de Karpenisi (centre) en 2010, puis préfet de la région de Grèce centrale trois ans plus tard, Kostas Bakoyannis a affirmé lundi devant plusieurs centaines de supporters que "la ville d'Athènes avait besoin d'un électrochoc". "Un Athénien sur cinq a quitté pendant les années de crise la capitale à cause de la saleté, de l'insécurité, de la misère, des injustices! ", a scandé le candidat qui a présenté son programme en mettant l'accent sur la lutte contre le trafic de drogue et la délinquance, la création d'espaces verts, la gestion des déchets et la mise en place d'un recyclage systématique. Avec plus de 660.000 habitants, Athènes est la ville la plus peuplée de Grèce qui a lourdement été touchée par la crise économique. Elle sert souvent de tremplin aux hommes politiques vers des postes à haute responsabilité. Alexis Tsipras est en difficulté dans les sondages pour avoir signé avec le Premier ministre macédonien Zoran Zaev un accord prévoyant que ce petit pays des Balkans puisse désormais s'appeler "Macédoine du nord". Depuis l'indépendance de la Macédoine en 1991, la Grèce refuse qu'elle s'appelle officiellement de ce nom, dont elle considère qu'il ne peut désigner que sa région nord, et met son veto à l'entrée de son voisin dans l'OTAN et l'UE. En principe, les législatives en Grèce sont prévues pour septembre 2019, mais des élections anticipées sont de plus en plus envisagées en cas d'impossibilité à faire ratifier au printemps par le Parlement le compromis trouvé avec Skopje.