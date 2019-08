Grèce : plus de 50 incendies dus au vent et à la canicule

Des centaines de pompiers combattaient samedi en Grèce plus de 50 incendies de forêt, dont un, important, près d'Athènes, qui se sont déclarés à la faveur de températures caniculaires et de vents violents.

Plus de 450 pompiers et 23 avions ont été mobilisés dans l'ensemble du pays pour lutter contre ces incendies, dont l'un faisait rage sur l'île d'Elafonissos et deux autour de Marathon, près d'Athènes.

Un camping et un hôtel ont été évacués sur l'île d'Elafonissos ainsi qu'une colonie de vacances près de Marathon, a souligné l'agence officielle de presse ANA.

Marathon se trouve à une courte distance de la station balnéaire de Mati, où 102 personnes avaient péri en 2018 dans l'incendie le plus meurtrier qu'ait connu la Grèce.

Le thermomètre devrait grimper jusqu'à 40 degrés dimanche dans certaines régions, où devrait également sévir un vent violent.

Vendredi, le chef de la Protection civile Nikos Hardalias, qui a placé les services d'urgence à un niveau élevé d'alerte, a déclaré que c'était la première fois depuis 2012 que la Grèce affrontait une telle combinaison dangereuse de températures caniculaires, de vents forts et de sécheresse.