Grèce: plusieurs disparus après le naufrage d'un bateau de migrants

(Belga) Une opération de sauvetage au large de l'île grecque de Chios face à la Turquie était en cours, mardi, après le naufrage d'un bateau de migrants dont 20 ont été sauvés et plusieurs autres sont portés disparus, ont annoncé les garde-côtes grecs.

"Il y avait 27 personnes à bord, selon ceux qui étaient dans le bateau", ont précisé dans un communiqué les garde-côtes grecs, qui interviennent dans des conditions de mer rendues difficiles par la météo, avec l'appui d'un bateau de l'Otan, de deux hélicoptères et de plusieurs bateaux navigant dans cette zone de la mer Egée. Selon le Haut commissariat aux réfugiés (HCR), plus de 2.500 personnes ont fait la traversée de la mer Egée cette année depuis la Turquie voisine, contre 9.700 en 2020, année pour laquelle le HCR a recensé plus de 100 morts ou disparus. (Belga)