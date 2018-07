Grèce: tremblement de terre dans le sud, sans faire de victimes

Un tremblement de terre de magnitude 5,5, selon l'institut américain USGS et 5,4 selon l'observatoire d'Athènes, a secoué lundi le Péloponnèse, à l'extrémité sud de la Grèce continentale, sans faire PEDRO PARDO

Un tremblement de terre de magnitude 5,5, selon l'institut américain USGS et 5,4 selon l'observatoire d'Athènes, a secoué lundi le Péloponnèse, à l'extrémité sud de la Grèce continentale, sans faire de victimes, selon des informations des autorités locales.

Le séisme a eu lieu à 05H14 GMT au large de la péninsule du Péloponnèse, à une profondeur de 30 kilomètres (19 miles), à environ 70 kilomètres au sud-ouest de la ville de Kalamata, région particulièrement sismique, a indiqué l'US Geological Survey.

Le tremblement de terre a été fortement ressenti sur la zone côtière de la commune de Pylos.

"Le tremblement de terre a duré longtemps et au départ nous étions inquiets", a déclaré Dimitris Kafantaris, le maire de Pylos, à Antenna TV et à l'agence grecque ANA, mais actuellement "le calme est absolu (...) on ne nous a rapporté aucun dommage".

Gerassimos Papadopoulos, directeur de l'Observatoire d'Athènes a rappelé que le sud du Péloponnèse "est connu pour sa forte sismicité".

"Ce tremblement de terre n'a rien de particulier d'autant plus que son épicentre est situé au large", a-t-il déclaré à l'ANA.

La Grèce se trouve sur des lignes de faille importantes et est régulièrement frappée par des tremblements de terre, mais rarement avec des victimes.

En juillet 2017, cependant, un séisme de magnitude 6,7 a tué deux personnes sur l'île touristique de Kos, faisant d'importants dégâts.

Et en septembre 1986, un séisme de 6,2 à Kalamata avait fait 20 morts.

Pays ayant la plus forte activité sismique en Europe, la Grèce a connu onze séismes meurtriers le dernier siècle, le plus grave ayant coûté la vie à 476 personnes sur les îles ioniennes de Zante et de Céphalonie (ouest) en août 1953.