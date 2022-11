Grèce: un avion de la compagnie Emirates rebrousse chemin pour être contrôlé

(Belga) Un avion de la compagnie aérienne Emirates avec 228 passagers à bord et 18 membres d'équipage, qui avait décollé jeudi soir de l'aéroport international d'Athènes à destination de New York, a dû rebrousser chemin et rentrer à Athènes sur ordre de la police grecque, a-t-on appris de source policière.

"Après des informations des autorités étrangères qu'une personne suspecte se trouvait à bord de cet appareil, la police grecque a ordonné son retour à l'aéroport international d'Athènes 'Elefthérios Vénizelos'", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police grecque. Accompagné de deux avions de combat F-16 des forces aériennes grecques, l'avion des Emirates EK-210 a rebroussé chemin environ 45 minutes après avoir décollé de l'aéroport d'Athènes, selon la même source. Il a atterri jeudi vers 22H00 locales (19H00 GMT) à l'aéroport international d'Athènes où "des contrôles étaient en train d'être effectués dans l'appareil, aux passagers et à la soute", selon une source policière. Selon les premières informations, ce sont les autorités des Etats-Unis qui ont prévenu la police grecque de la présence d'une "personne suspecte" dans l'appareil. Peu avant le retour de cet avion de la compagnie Emirates, un autre appareil de la même compagnie à destination de Dubaï avait été contrôlé jeudi soir à l'aéroport d'Athènes avant son décollage. Les autorités n'ont identifié aucune personne suspecte et finalement l'appareil est parti après un retard de près de cinq heures pour Dubaï, selon une source aéroportuaire grecque. (Belga)