Grèce: une bombe explose près du siège d'un groupe media

Une bombe artisanale a explosé tôt lundi matin devant le bâtiment où siège le groupe de radiotélévision privée Skaï dans la banlieue balnéaire d'Athènes, sans faire de victime, provoquant des dégâts sur la façade de l'immeuble, a indiqué la police.



La police antiterroriste a ouvert une enquête, privilégiant la piste des groupes extrémistes grecs. La bombe de "grande puissance" composée d'un engin artisanal a explosé vers 2h30 locales (1h30 heure belge), 45 minutes après un appel téléphonique anonyme à une autre chaîne de télévision et à un site d'information pour prévenir de l'imminence de l'explosion, a-t-on appris auprès d'une source policière.



Après cet appel, la police a aussitôt bouclé les rues avoisinantes et évacué l'immeuble où siège la radiotélévision Skaï, l'une des plus importantes du pays, appartenant à la famille d'armateurs Alafouzos. Selon la police, la bombe a été placée près de la clôture entourant l'immeuble et fait voler en éclats les vitres de la façade du bâtiment, provoquant "d'importants dégâts", selon un communiqué de Skaï, dont le siège est situé dans la banlieue de Néo Phaliro.