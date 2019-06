Greta Thunberg prend une décision radicale pour le climat

L'activiste pour le climat Greta Thunberg n'ira pas à l'école durant un an après cet été. La jeune Suédoise, âgée de 16 ans, souhaite en effet se concentrer sur son combat pour le climat, a appris l'agence de presse allemande DPA auprès de son entourage.



Greta Thunberg, source d'inspiration de milliers de jeunes à travers le monde qui ont organisé de nombreuses marches et manifestations, veut participer au sommet pour le climat des Nations Unies à New York en septembre prochain. Et ensuite se rendre à la conférence mondiale sur le sujet à Santiago, au Chili, en décembre. La Suédoise ne s'inquiète toutefois pas pour son parcours scolaire. Elle le terminera simplement un an plus tard, dit-on dans son entourage.

Par conviction, Greta Thunberg ne prend plus l'avion pour se déplacer. Sa famille est dès lors à la recherche d'initiatives pour traverser l'océan Atlantique.