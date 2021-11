Greta Thunberg qualifie la COP26 d'"échec"

(Belga) La conférence climat de Glasgow est "un échec" a fustigé vendredi l'égérie du mouvement des jeunes pour le climat, la Suédoise Greta Thunberg, lors d'une manifestation à Glasgow où se tient la COP26.

"Ce n'est pas un secret que la COP26 est un échec", a-t-elle lancé à plusieurs milliers de militants rassemblés, en qualifiant la conférence de "célébration du 'business as usual' et du blabla", comme elle le fait régulièrement au sujet des actions des responsables politiques en matière de climat. "Ils ne peuvent pas ne pas tenir compte du consensus scientifique et ils ne peuvent pas nous ignorer", a-t-elle lancé. "Nos leaders ne montrent pas le chemin, voici à quoi ressemble le leadership", a-t-elle poursuivi en désignant la foule. "Nos rois sont nus", a-t-elle lancé à propos des leaders rassemblés pour la COP. "L'Histoire les jugera sévèrement", a-t-elle ajouté les accusant une fois de plus d'inaction et en évoquant un "festival de greenwashing". (Belga)