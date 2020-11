Grèves annoncées chez Amazon en Allemagne à l'occasion du Black Friday

(Belga) Le syndicat allemand Verdi prévoit d'organiser des grèves au sein de sites en Allemagne du géant du commerce en ligne Amazon à l'occasion du "Black Friday", prévu ce vendredi, afin d'appuyer ses demandes de meilleures conditions salariales et de travail.

Des actions étaient annoncées dès mercredi soir, avec les équipes de nuit, et pour une durée de trois jours, dans sept centres d'expédition d'Amazon en Allemagne: Leipzig, Bad Hersfeld (deux centres), Rheinberg, Werne, Graben bei Augsburg et Coblence. Verdi a déjà organisé de multiples actions par le passé visant le géant de l'e-commerce, qui compte 15 centres logistiques en Allemagne et y emploie environ 16.000 personnes. (Belga)