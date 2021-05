Grosses inondations dans l'ouest de la Roumanie: les images sont IMPRESSIONNANTES (vidéo)

Les orages ont causé de nombreux dégâts dans l'ouest de la Roumanie. Le niveau de l'eau a monté de plus d'un mètre et demi et des habitations ont été totalement détruites.

De fortes pluies ont fait des ravages dans l'ouest de la Roumanie. Dans plusieurs localités du comté de Satu Mare, plus de 150 personnes ont été évacuées par les pompiers, en raison d'une crue soudaine. Les eaux dépassent un mètre et demi à certains endroits, et ont détruit des maisons. Les météorologues ont émis un code rouge d'inondation.

Les eaux sont arrivées soudainement. Les sauveteurs ont commencé à évacuer les gens - surtout les personnes âgées et les enfants. Les gens cherchaient désespérément leurs animaux pris au milieu des cours d'eau.

Une pluie torrentielle, accompagnée d'éclairs, a déclenché l'inondation. Les alluvions drainées des pentes ont fait des ravages et l'inondation est arrivée en force. A Ratesti, les maisons, les cours, même les voitures sont détruites.

Ceux qui ont été contraints d'abandonner leur maison ont été hébergés au foyer culturel. Ils y passeront la nuit : dans la région, le danger n'est pas passé. Les météorologues disent que des pluies sont annoncées dans les prochains jours.